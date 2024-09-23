Кожен українець повинен долучитися до фінансування армії, – Гетманцев пояснив логіку підвищення податків

Фінансування армії – відповідальність кожного українця, – Данило Гетманцев.

Джерело фото: rada.gov.ua

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект про підвищення податків 11416-д.

Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев пояснив в ефірі телеканалу «Рада», що якщо в бюджеті бракує коштів на основний видаток, фінансування армії, то кожен громадянин України повинен долучитися до її підтримки.

«Тобто всі, ми з вами, будемо сплачувати більше на 3,5% від власного доходу для того, щоб профінансувати армію. Якщо говорити про суперечки, то мені здається, тут суперечки можуть бути тільки від лукавого, бо насправді абсолютно зрозуміла вимога чи прохання навіть від держави до населення про те, що не вистачає грошей на основний наш видаток – це фінансування армії, то кожен повинен взяти посильну участь в її фінансуванні. Якщо говорити про відносну ставку, тобто про відсоток, то вона залежить від доходу, який отримує людина, який отримує кожен громадянин, і він повинен поділитися власним доходом з державою», – розповів Гетманцев.

Крім цього, законопроєкт передбачає підвищені податки на надприбутки банків, з яких держава планує отримати 27 млрд грн. Це стане можливим завдяки оподаткуванню доходів банків, що зберігають кошти в депозитних сертифікатах.

«Ще інший пункт цього законопроекту – це великі також находження – це податки на надприбутки банків. І це те, що вимагали від нас депутати до повторного першого читання цього законопроекту, і те, що було враховано –від банків ми в цьому році плануємо отримати 27 млрд за рахунок того надприбутку, який вони отримують від розміщення своїх грошей в депозитних сертифікатах», – додав Гетманцев.

Гетманцев підкреслив, що кожен українець має долучитися до підтримки армії. За його словами, підвищення військового збору є необхідним заходом, оскільки армія – це основний видаток держави.

«В чому суть і в чому логіка саме такого рішення? Щоб усі абсолютно громадяни України виконали свій патріотичний обов’язок в рівній мірі і в рівній мірі від свого доходу у 3,5% профінансували наші Збройні Сили України.

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