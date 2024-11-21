Індійське інформаційне агентство подало до суду на OpenAI за використання контенту у навчанні ШІ

Творця ChatGPT звинуватили у несанкціонованому використанні контенту для навчання ШІ.

Фото: nashapolsha.pl

Індійське інформаційне агентство ANI подало до суду на компанію OpenAI, звинувативши творця ChatGPT у несанкціонованому використанні опублікованого контенту для навчання чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT, пише IndiaTimes.

За словами OpenAI, така практика більше не застосовується.

Перше слухання у справі відбулося 19 листопада у Високому суді Нью-Делі, за підсумками якого суддя надіслав повідомлення OpenAI з проханням надати детальну відповідь на звинувачення ANI.

Крім того, агентство ANI звинуватило служби OpenAI у приписуванні виданню сфабрикованих історій новин.

У матеріалах справи містилися електронні листи, надіслані юристами OpenAI в Індії в ANI, в яких йшлося про те, що веб-сайт індійського інформаційного агентства з вересня був включений у внутрішній чорний список, що унеможливлює використання його контенту для майбутнього навчання моделей ШІ.

Однак ANI стверджує, що опубліковані їх роботи «постійно зберігаються у пам'яті ChatGPT» і «не відбувається жодного запрограмованого видалення».

Раніше інші видання, зокрема New York Times та Chicago Tribune, також подавали до суду на OpenAI.

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