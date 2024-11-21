Андрій Сибіга заявив, що Україна не віддасть свої території в обмін на мир

За його словами, це означало б те, що мільйони людей залишаться у руках країни-агресора і піддадуться геноциду, тортурам і гнобленню.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ «не піде на жодні угоди з Москвою в обмін на території». Про це повідомляє Голос Америки.

«Україна не прийме жодних пропозицій, які передбачають компроміс щодо нашого суверенітету чи територіальної цілісності. Ми не приймемо жодних ініціатив, розроблених без нашої участі. Ми не приймемо угод «земля в обмін на мир», — сказав Сибіга.

За його словами, це означало б те, що мільйони людей залишаться у руках країни-агресора і піддадуться геноциду, тортурам і гнобленню.

Глава МЗС зазначив, що «винагорода Росії територіальними здобутками не відновить мир, а спровокує подальшу агресію».

«Це умиротворення, а не мир. Умиротворення ніколи не працювало в минулому і не спрацює зараз», — зауважив він.

Сибіга також згадав про оновлену ядерну доктрину Росії. Міністр вважає, що риторика щодо застосування ядерної зброї - ніщо інше, як шантаж.

Слухання у Гельсінській комісії Конгресу США відбулись у вівторок, 19-го листопада.

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