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Андрей Сибига заявил, что Украина не отдаст свои территории в обмен на мир

11:10, 21 ноября 2024
По его словам, это означало бы, что миллионы людей останутся в руках страны-агрессора и подвергнутся геноциду, пыткам и угнетению.
Андрей Сибига заявил, что Украина не отдаст свои территории в обмен на мир
Источник фото: Global Images Ukraine/Global Images Ukraine via Getty Images
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 Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев «не пойдет ни на какие соглашения с Москвой в обмен на территории». Об этом сообщает Голос Америки.

«Украина не примет никаких предложений, предусматривающих компромисс по поводу нашего суверенитета или территориальной целостности. Мы не примем никаких инициатив, разработанных без нашего участия. Мы не примем соглашений «земля в обмен на мир», - сказал Сибига.

По его словам, это означало бы, что миллионы людей останутся в руках страны-агрессора и подвергнутся геноциду, пыткам и угнетению.

Глава МИД отметил, что «вознаграждение России территориальными достижениями не восстановит мир, а спровоцирует дальнейшую агрессию».

«Это умиротворение, а не мир. Умиротворение никогда не работало в прошлом и не сработает сейчас», — заметил он.

Сибига также упомянул об обновленной ядерной доктрине России. Министр считает, что риторика по применению ядерного оружия – ничто иное, как шантаж.

Слушания в Хельсинкской комиссии Конгресса США состоялись во вторник, 19 ноября.

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МИД Украина война Андрей Сибига

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