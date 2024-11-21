В Украине празднуют День десантно-штурмовых войск - что еще отмечают 21 ноября

В Украине 21 ноября отмечается День десантно-штурмовых войск ВСУ. Праздник чествует героизм, мужество и преданность воинов-десантников, обеспечивающих безопасность и обороноспособность нашего государства.
Также День Достоинства и Свободы отмечают 21 ноября в честь начала двух революций: Оранжевой (22 ноября 2004) и Революции Достоинства (акция студентов и общественных активистов началась 21 ноября 2013).
Является преемником Дня Свободы, который праздновали 22 ноября в честь Оранжевой революции в 2005-2011 годах, пока его не отменили указом Януковича. 13 ноября 2014 Петр Порошенко подписал указ, согласно которому в Украине 21 ноября празднуется День Достоинства и Свободы.
Еще 21 ноября отмечают Всемирный день рыболовства. Праздник был инициирован ООН и целью подчеркнуть важность рыболовства как одного из наиболее важных секторов мировой экономики, а также подчеркнуть необходимость применения устойчивых методов рыболовства, чтобы предотвратить истощение рыбных ресурсов и загрязнение водных сред.
Кроме того, в Украине и мире отмечают День социального предпринимательства. Это международный праздник, который отмечается для повышения осведомленности о социальном предпринимательстве и его роли в решении социальных, экологических и экономических проблем.
Также 21 ноября – Всемирный день телевидения. Целью этого дня является информирование общества о роли телевидения в продвижении мира, безопасности, экономического и социального развития, расширения культурного обмена.
Верующие празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы.
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