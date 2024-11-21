В Украине празднуют День десантно-штурмовых войск - что еще отмечают 21 ноября

В Украине также отмечают День Достоинства и Свободы.

В Украине 21 ноября отмечается День десантно-штурмовых войск ВСУ. Праздник чествует героизм, мужество и преданность воинов-десантников, обеспечивающих безопасность и обороноспособность нашего государства.

Также День Достоинства и Свободы отмечают 21 ноября в честь начала двух революций: Оранжевой (22 ноября 2004) и Революции Достоинства (акция студентов и общественных активистов началась 21 ноября 2013).

Является преемником Дня Свободы, который праздновали 22 ноября в честь Оранжевой революции в 2005-2011 годах, пока его не отменили указом Януковича. 13 ноября 2014 Петр Порошенко подписал указ, согласно которому в Украине 21 ноября празднуется День Достоинства и Свободы.

Еще 21 ноября отмечают Всемирный день рыболовства. Праздник был инициирован ООН и целью подчеркнуть важность рыболовства как одного из наиболее важных секторов мировой экономики, а также подчеркнуть необходимость применения устойчивых методов рыболовства, чтобы предотвратить истощение рыбных ресурсов и загрязнение водных сред.

Кроме того, в Украине и мире отмечают День социального предпринимательства. Это международный праздник, который отмечается для повышения осведомленности о социальном предпринимательстве и его роли в решении социальных, экологических и экономических проблем.

Также 21 ноября – Всемирный день телевидения. Целью этого дня является информирование общества о роли телевидения в продвижении мира, безопасности, экономического и социального развития, расширения культурного обмена.

Верующие празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Памятные события:

1916 - Утонул "Британник", корабль-близнец "Титаника", налетев на немецкую мину.

1918 - Во Львове установлена польская власть. Правительство ЗУНР переезжает в Тернополь, впоследствии в Станиславов (совр. Ивано-Франковск);

1919 - Был заключен "Договор между союзными государствами и Польшей о Восточной Галиции", который предусматривал передачу на 25 лет Галичины в состав Польской республики с обязательным обеспечением ей автономного статуса;

1920 - Армия УНР перешла Збруч на территорию Польского государства, где была интернирована в лагерях;

1947 - В Нью-Йорке основана Панамериканская украинская конференция. В следующем, 1948 г. был образован Координационный Центр Украинских Общественных Организаций в Европе. После длительной подготовки, в ноябре 1967 г. на съезде в Нью-Йорке образован Всемирный Конгресс Свободных Украинцев (СКВУ), который объединил все краевые и межкраевые украинские организции диаспоры;

1962 - Президент США Джон Кеннеди снял блокаду Кубы;

2004 - В Украине проходил второй тур выборов президента Украины. В 20:40 на Майдане Независимости около 20 тысяч сторонников Виктора Ющенко начали акцию по обнародованию итогов параллельного подсчета результатов второго тура выборов. Началась Оранжевая революция;

2013 - В Украине начался Евромайдан.

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