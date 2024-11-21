Можно ли использовать одну печать на всех ПРРО – разъяснили налоговики

Субъект хозяйствования имеет право использовать одну печать на всех ПРРО, зарегистрированных на каждую отдельную хозяйственную единицу, если такие ПРРО не нуждаются в задействовании кассиров.

Государственная налоговая служба в Днепропетровской области разъяснила, имеет ли право предприятие использовать одну печать на всех ПРРО, которые зарегистрированы на каждую отдельную хозяйственную единицу.

Так, ч. 2 ст. 12 Закона Украины от 05.10.2017 №2155-VIII «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах» с изменениями и дополнениями установлено, что пользователи электронных доверительных услуг обязаны, в частности, обеспечивать конфиденциальность и невозможность доступа других лиц к личному ключу и безотлагательно сообщать поставщика электронных доверительных услуг о подозрении или факте компрометации личного ключа

Компрометация личного ключа – это любое событие, которое привело или может привести к несанкционированному доступу к личному ключу (пп. 26 ч. 1 ст. 1 Закона №2155).

Следовательно, предприятие имеет право использовать одну печать на всех программных регистраторах расчетных операций, зарегистрированных на каждую отдельную хозяйственную единицу, если такие ПРРО не нуждаются в задействовании кассиров.

В случае если при использовании ПРРО задействованы кассиры, для каждого ПРРО необходимо создать отдельную печать.

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