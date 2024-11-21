В Запорожской области группа лиц на закупках для ВСУ нанесла государству ущерб на 5 млн грн

Для легализации присвоенных бюджетных средств участники схемы вывели их в наличные.

Правоохранители сообщили о подозрении группе лиц – четырем физическим лицам-предпринимателям и двум должностным лицам квартирно-эксплуатационных отделов г. Запорожье и г. Днепр, которые на закупках для ВСУ нанесли государству ущерб на 5 000 000 грн. Об этом сообщила специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

В конце 2023 года предприниматели узнав об имеющейся необходимости в закупке КЭУ г. Запорожье и г. Днепр топливной древесины в больших количествах подготовили письма предложения по значительно завышенным ценам, которые отправили в Запорожскую КЭУ и Днепровскую КЭУ для рассмотрения и заключения договоров.

В свою очередь должностные лица КЭУ, являясь уполномоченными лицами за организацию и проведение процедур закупки топлива, обеспечили рассмотрение данных предложений и приняли решение в пользу указанных ФЛП.

«Таким образом, государству нанесен ущерб на 5 000 000 грн. Для легализации присвоенных бюджетных средств участники схемы вывели их в наличные деньги», - добавили в ведомстве.

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