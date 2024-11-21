На Киевщине открыли первую в области «зеленую комнату» для детей

Комната безопасности заработала в Белоцерковском управлении полиции.

В Киевской области 20 ноября открыли первую «зеленую комнату». Комната безопасности заработала в Белоцерковском управлении полиции.

«Комфортные условия безопасного пространства способствуют работе с детьми, которые нуждаются в поддержке, стали свидетелями или жертвами насилия. С несовершеннолетними будут работать полицейские, психологи и другие привлеченные специалисты», - отмечают полиции.

Комната оборудована удобной мебелью, игрушками, книгами и техническим оборудованием.

Проект был реализован правоохранителями и представителями прокуратуры при поддержке городской территориальной громады.

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