Избран председатель Восьмого апелляционного административного суда

Суд возглавил Виталий Затолочный.

В Восьмом апелляционном административном суде избран председатель суда. Об этом сообщает судебное учреждение.

Так, согласно решению собрания судей Восьмого ААС на должность председателя Восьмого апелляционного административного суда с 21 ноября 2024 года избран Затолочный Виталий Семенович.

Согласно статье 20 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", председатели судов избираются на административные должности собранием судей соответствующего суда из числа судей этого суда. Срок полномочий главы суда составляет 3 года.

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