Обрано голову Восьмого апеляційного адміністративного суду

Суд очолив Віталій Затолочний.

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У Восьмому апеляційному адміністративному суді обрано голову суду. Про це повідомляє судова установа.

Так, відповідно до рішення зборів суддів Восьмого ААС на посаду голови Восьмого апеляційного адміністративного суду з 21 листопада 2024 року обрано Затолочного Віталія Семеновича.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», голови судів обираються на адміністративні посади зборами суддів відповідного суду з числа суддів цього суду. Строк повноважень голови суду становить 3 роки.

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