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Якщо людина хоче бути лисичкою чи білочкою, то нехай спробує — в освітньому комітеті прокоментували тренд на квадроберів

09:59, 21 листопада 2024
Голова Комітету з питань освіти та науки Сергій Бабак зазначив, що люди мають право на самовираження.
Якщо людина хоче бути лисичкою чи білочкою, то нехай спробує — в освітньому комітеті прокоментували тренд на квадроберів
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Голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак прокоментував популярний тренд серед школярів - квадроберінг. Квадробери – це люди, а частіше підлітки, що наслідують поведінку тварин. 

Бабак вважає, що люди мають право на самовираження, головне щоб не було негативних наслідків. 

"Якщо людина хоче бути лисичкою або білочкою, хай спробує. Я вже чув про курси, як правильно бути жабкою. Це викликає усмішку. Поки це не веде до якихось серйозних негативів у суспільстві, хай буде. Якщо люди хочуть індивідуалізуватися і не мають інших, більш розумних ідей — добре, хай так буде. Кожен має право на самовираження, ми країна вільних людей", – розповів голова освітнього комітету в інтерв’ю "Українським новинам". 

Бабак поділився, що не звертає уваги на подібні явища, оскільки відповідні течії постійно з'являються та зникають, подібно до того, як це було раніше з емо чи готами.

"Якщо це не веде до негативних наслідків для інших дітей — тобто не призводить до самогубств, підпалів військових авто або інших кримінальних дій, пов'язаних із здоров'ям людей — то, в принципі, мене це особисто не турбує", – сказав Бабак. 

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