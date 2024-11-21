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Если человек хочет быть лисичкой или белочкой, пусть попробует — в образовательном комитете прокомментировали тренд на квадроберов

09:59, 21 ноября 2024
Глава Комитета по вопросам образования и науки Сергей Бабак отметил, что люди имеют право на самовыражение.
Если человек хочет быть лисичкой или белочкой, пусть попробует — в образовательном комитете прокомментировали тренд на квадроберов
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Глава Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак прокомментировал популярный тренд среди школьников – квадроберинг. Квадроберы – это люди, а чаще подростки, которые следуют поведению животных.

Бабак считает, что люди имеют право на самовыражение, главное, чтобы не было негативных последствий.

"Если человек хочет быть лисичкой или белочкой, пусть попробует. Я уже слышал о курсах, как правильно быть лягушкой. Это вызывает улыбку. Пока это не ведет к каким-то серьезным негативам в обществе, пусть будет. Если люди хотят индивидуализироваться и не имеют других, более умных идей – хорошо, пусть так будет. Каждый имеет право на самовыражение, мы страна свободных людей”, – рассказал глава образовательного комитета в интервью "Українським новинам". 

Бабак поделился, что не обращает внимания на подобные явления, поскольку соответствующие течения постоянно появляются и исчезают, подобно тому, как это было раньше с эмо или готами.

"Если это не ведет к негативным последствиям для других детей - то есть не приводит к самоубийствам, поджогам военных авто или другим уголовным действиям, связанным со здоровьем людей - то, в принципе, меня это лично не беспокоит", - сказал Бабак. 

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