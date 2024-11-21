На Київщині відкрили першу в області «зелену кімнату» для дітей

Безпекова кімната запрацювала у Білоцерківському управлінні поліції.

У Київській області 20 листопада відкрили першу «зелену кімнату». Безпекова кімната запрацювала у Білоцерківському управлінні поліції.

«Комфортні умови безпечного простору сприяють роботі з дітьми, які потребують підтримки, стали свідками або жертвами насильства. З неповнолітніми працюватимуть поліцейські, психологи та інші залучені спеціалісти», - зауважують у поліції.

Кімната обладнана зручними меблями, іграшками, книжками та технічним обладнанням.

Проєкт було реалізовано правоохоронцями і представниками прокуратури за підтримки міської територіальної громади.

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