На Запоріжжі група осіб на закупівлях для ЗСУ завдала державі збитків на 5 млн грн

Для легалізації привласнених бюджетних коштів учасники схеми вивели їх у готівку.

Правоохоронці повідомили про підозру групі осіб – чотирьом фізичним особам-підприємцям та двом посадовцям квартирно-експлуатаційних відділів м. Запоріжжя та м. Дніпро, які на закупівлях для ЗСУ завдали державі збитків на 5 000 000 грн. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

На при кінці 2023 року підприємці довідавшись про наявну необхідність у закупівлі КЕВ м. Запоріжжя та м. Дніпро паливної деревини у великих кількостях, підготували листи пропозиції за значно завищеними цінами, котрі відправили до Запорізькій КЕУ та Дніпровської КЕУ для розгляду і укладення договорів.

В свою чергу посадовці КЕУ, будучі уповноваженими особами за організацію та проведення процедур закупівлі палива, забезпечили розгляд даних пропозицій та прийняли рішення на користь зазначених ФОП.

«Таким чином державі спричинено шкоду на 5 000 000 грн. Для легалізації привласнених бюджетних коштів учасники схеми вивели їх у готівку», - додали у відомстві.

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