В Україні святкують День десантно-штурмових військ — що ще відзначають 21 листопада

В Україні відзначають також День Гідності та Свободи.

В Україні 21 листопада відзначається День Десантно-штурмових військ ЗСУ. Свято вшановує героїзм, мужність і відданість воїнів-десантників, які забезпечують безпеку та обороноздатність нашої держави.

Також День Гідності та Свободи відзначають 21 листопада на честь початку двох революцій: Помаранчевої (22 листопада 2004 року) і Революції Гідності (акція студентів і громадських активістів розпочалася 21 листопада 2013 року).

Є наступником Дня Свободи, яке святкували 22 листопада на честь Помаранчевої революції у 2005-2011 роках, допоки його не скасували указом Януковича. 13 листопада 2014 року Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким в Україні 21 листопада святкується День Гідності та Свободи.

Ще 21 листопада святкують Всесвітній день рибальства. Свято було ініційоване ООН і має на меті підкреслити важливість рибальства як одного з найбільш важливих секторів світової економіки, а також наголосити на необхідності застосування сталих методів рибальства, щоб запобігти виснаженню рибних ресурсів і забрудненню водних середовищ.

Крім цього, в Україні і світі відзначають День соціального підприємництва. Це міжнародне свято, яке відзначається для підвищення обізнаності про соціальне підприємництво та його роль у вирішенні соціальних, екологічних і економічних проблем.

Також 21 листопада — Всесвітній день телебачення. Метою відзначення цього дня є інформування суспільства про роль телебачення у просуванні миру, безпеки, економічного та соціального розвитку, розширення культурного обміну.

Віряни святкують Введення у храм Пресвятої Богородиці.

Пам’ятні події:

1916 – Через німецьку міну потонув "Британнік", корабель-близнюк "Титаніка";

1918 - У Львові встановлено польську владу. Уряд ЗУНР переїжджає до Тернополя, згодом до Станіслава (Івано-Франківськ);

1919 - Було укладено "Договір між союзними державами і Польщею про Східну Галичину", який передбачав передачу на 25 років Галичини до складу Польської республіки з обов'язковим забезпеченням їй автономного статусу;

1920 - Армія УНР перейшла Збруч на територію Польської держави, де була інтернована в таборах;

1947 - У Нью-Йорку засновано Панамериканську українську конференцію. Наступного, 1948 р. було утворено Координаційний Центр Українських Громадських Організацій у Європі. Після тривалої підготовки, у листопаді 1967 р. на з'їзді в Нью-Йорку утворено Світовий Конгрес Вільних Українців (СКВУ), що об'єднав усі крайові та міжкрайові українські організції діаспори;

1962 - Президент США Джон Кеннеді зняв блокаду Куби;

2004 - В Україні проходив другий тур виборів президента України. О 20:40 на Майдані Незалежності близько 20 тисяч прихильників Віктора Ющенка розпочали акцію з оприлюднення підсумків паралельного підрахунку результатів другого туру виборів. Почалася Помаранчева революція;

2013 - В Україні розпочався Євромайдан.

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