В Україні святкують День десантно-штурмових військ — що ще відзначають 21 листопада

В Україні 21 листопада відзначається День Десантно-штурмових військ ЗСУ. Свято вшановує героїзм, мужність і відданість воїнів-десантників, які забезпечують безпеку та обороноздатність нашої держави.
Також День Гідності та Свободи відзначають 21 листопада на честь початку двох революцій: Помаранчевої (22 листопада 2004 року) і Революції Гідності (акція студентів і громадських активістів розпочалася 21 листопада 2013 року).
Є наступником Дня Свободи, яке святкували 22 листопада на честь Помаранчевої революції у 2005-2011 роках, допоки його не скасували указом Януковича. 13 листопада 2014 року Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким в Україні 21 листопада святкується День Гідності та Свободи.
Ще 21 листопада святкують Всесвітній день рибальства. Свято було ініційоване ООН і має на меті підкреслити важливість рибальства як одного з найбільш важливих секторів світової економіки, а також наголосити на необхідності застосування сталих методів рибальства, щоб запобігти виснаженню рибних ресурсів і забрудненню водних середовищ.
Крім цього, в Україні і світі відзначають День соціального підприємництва. Це міжнародне свято, яке відзначається для підвищення обізнаності про соціальне підприємництво та його роль у вирішенні соціальних, екологічних і економічних проблем.
Також 21 листопада — Всесвітній день телебачення. Метою відзначення цього дня є інформування суспільства про роль телебачення у просуванні миру, безпеки, економічного та соціального розвитку, розширення культурного обміну.
Віряни святкують Введення у храм Пресвятої Богородиці.
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