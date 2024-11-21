Индийское информационное агентство подало в суд на OpenAI за использование контента в обучении ИИ

Создателя ChatGPT обвинили в несанкционированном использовании контента для обучения ИИ.

Фото: nashapolsha.pl

Индийское информационное агентство ANI подало в суд на компанию OpenAI, обвинив создателя ChatGPT в несанкционированном использовании опубликованного контента для обучения чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, пишет IndiaTimes.

По словам OpenAI, такая практика больше не применяется.

Первое слушание по делу состоялось 19 ноября в Высоком суде Нью-Дели, по итогам которого судья направил уведомление OpenAI с просьбой предоставить подробный ответ на обвинения ANI.

Кроме того, агентство ANI обвинило службы OpenAI в приписывании изданию сфабрикованных новостных историй.

В материалах дела содержались электронные письма, отправленные юристами OpenAI в Индии в ANI, в которых говорилось, что веб-сайт индийского информационного агентства с сентября был включен во внутренний черный список, что исключает возможность использования его контента для будущего обучения моделей ИИ.

Однако ANI утверждает, что опубликованные их работы «постоянно хранятся в памяти ChatGPT» и «не происходит никакого запрограммированного удаления».

Ранее другие издания, в том числе New York Times и Chicago Tribune, также подавали в суд на OpenAI.

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