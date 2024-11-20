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США дозволили Україні використовувати британські ракети Storm Shadow для ударів вглиб Росії

13:05, 20 листопада 2024
Британія мовчить, але США дозволяють Україні застосовувати Storm Shadow проти Росії.
США дозволили Україні використовувати британські ракети Storm Shadow для ударів вглиб Росії
Джерело фото: УНІАН
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Сполучені Штати дали «зелене світло» Україні для використання британських ракет Storm Shadow для ударів по території Росії, повідомляє The Times. Як раніше повідомлялося, офіційно Велика Британія поки не підтвердила зняття обмежень щодо використання цих ракет.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер уникає коментарів щодо дозволу на удари по Росії ракетами Storm Shadow, зазначаючи, що не має наміру вдаватися до «оперативних подробиць». Однак, як пише видання, рішення стало результатом «поворотного моменту» у вигляді залучення солдатів КНДР з боку Росії, що було розцінено як серйозну ескалацію конфлікту.

Відповідно до джерел The Times у британському уряді, існують «вагомі оперативні причини», чому уряд обережно коментує ситуацію, щоб не дати Росії стратегічну перевагу на полі бою. Водночас, Стармер почав сигналізувати, що питання використання Storm Shadow в Україні — лише питання часу.

Високопоставлені джерела в уряді вказують, що зміна риторики Стармера була навмисною, і попередні заперечення проти використання ракет з боку США вже зняті. Однак союзники прем'єра зазначають, що ці ракети не змінять ситуацію на фронті в Україні.

Нагадаємо, 17 листопада з’явилася інформація, що Джо Байден дозволив Україні застосовувати американські ракети великої дальності, відомі як ATACMS, для завдання ударів по російських і північнокорейських військах. Зброя буде використана, зокрема, для захисту українських сил у Курській області на заході Росії. Проте Білий дім відмовився коментувати ситуацію.

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США росія зброя Велика Британія

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