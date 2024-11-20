США разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России

Британия молчит, но США разрешают Украине применять Storm Shadow против России.

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Соединенные Штаты дали «зеленый свет» Украине для использования британских ракет Storm Shadow для ударов по территории России, сообщает The Times. Как ранее сообщалось, официально Великобритания пока не подтвердила снятие ограничений по использованию этих ракет.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер избегает комментариев относительно разрешения на удары по России ракетами Storm Shadow, отмечая, что не намерен вдаваться в «оперативные подробности». Однако, как пишет издание, решение стало результатом «поворотного момента» в виде привлечения солдат КНДР со стороны России, что было расценено как серьезная эскалация конфликта.

Согласно источникам The Times в британском правительстве, существуют «веские оперативные причины», почему правительство осторожно комментирует ситуацию, чтобы не дать России стратегическое преимущество на поле боя. В то же время, Стармер начал сигнализировать, что вопрос использования Storm Shadow в Украине - лишь вопрос времени.

Высокопоставленные источники в правительстве указывают, что изменение риторики Стармера было преднамеренным, и предыдущие возражения против использования ракет со стороны США уже сняты. Однако союзники премьера отмечают, что эти ракеты не изменят ситуацию на фронте в Украине.

Напомним, 17 ноября появилась информация, что Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты большой дальности, известные как ATACMS, для нанесения ударов по российским и северокорейским войскам. Оружие будет использовано, в частности, для защиты украинских сил в Курской области на западе России. Однако Белый дом отказался комментировать ситуацию.

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