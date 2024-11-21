Венгрия развернет ПВО на востоке страны после разрешения Украине бить вглубь РФ западным оружием — министр

По словам венгерского министра обороны, «война вошла в самую опасную фазу».

Фото: MTI/MTVA

Министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницкий дал поручение развернуть системы ПВО на северо-востоке страны из-за опасений эскалации российско-украинской войны после того, как Киеву разрешили бить вглубь России западным оружием, пишет Telex

Венгерский министр обороны заявил, что в настоящее время масштабы российско-украинской войны «больше, чем когда-либо, и война вошла в самую опасную фазу».

Он связал это со снятием дальнобойных ограничений для Украины и утверждением Владимиром Путиным обновленной ядерной доктрины.

Напомним, 17 ноября появилась информация, что Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты большой дальности, известные как ATACMS, для нанесения ударов по российским и северокорейским войскам. Оружие будет использовано, в частности, для защиты украинских сил в Курской области на западе России.

Кроме того, США разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России.

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