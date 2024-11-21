В Украине внедряют систему учета неимущественного ущерба, причиненного войной — что известно

Система учета информации о вреде является первым инструментом для построения эффективной системы поддержки граждан, личным неимущественным правам которых причинен вред.

В Украине вводится Система учета неимущественного вреда гражданам, причиненный войной. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Так, Верховная Рада приняла законопроект «Об учете информации о вреде, причиненном личным неимущественным правам физических лиц в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины».

Министерство указывает, что эта законодательная инициатива вводит систему учета неимущественного вреда – важный инструмент для фиксации случаев потери жизни, здоровья, семьи, вынужденного переселения или лишения доступа к образованию и медицине из-за войны.

Документ также регулирует создание и работу реестра данных о детях, депортированных или принудительно перемещенных из-за вооруженной агрессии РФ против Украины.

Основными направлениями работы системы являются учет информации и людей, жизни и здоровью которых нанесен ущерб, сбор информации о пострадавших гражданах и дальнейшая помощь им в верификации данных о нанесенном ущербе. Кроме того, система поможет учитывать расходы государственного и местных бюджетов, бюджетов социальных фондов, связанных с оказанием помощи и поддержки гражданам, пострадавшим в результате войны.

Принцип работы системы будет заключаться в обмене данными между различными государственными реестрами и базами для облегчения сбора информации и минимальной бюрократической нагрузки на пострадавшего. Это позволит максимально оперативно фиксировать нанесенный ущерб. В дальнейшем также планируется введение возможности предоставления человеком сообщения о причиненном ему вреде через «Действие» и ЦНАП. В перспективе каждое пострадавшее будет иметь возможность через единое окно получить полное досье о причиненном вреде и доступных ему видах поддержки.

Минсоцполитики указывает, что система учета информации о вреде является первым инструментом для построения эффективной системы поддержки граждан, личным неимущественным правам которых причинен вред. Следующим шагом станет разработка и принятие комплексного закона о мерах по поддержке пострадавших, подготовка которого уже начата.