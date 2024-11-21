Парламент одобрил изменения в оценке трудоспособности граждан специальными экспертами: орган оценки будет покупать услуги экспертов в сфере оценки функционирования

Одобренный законопроект предусматривает, что орган оценки трудоспособности организует осуществление оценки трудоспособности путем закупки услуг экспертов в сфере оценки функционирования и на основании заключения эксперта орган оценки трудоспособности будет принимать решение о наличии или отсутствии устойчивого ограничения трудоспособности и его степени.

Верховная Рада 21 ноября поддержала за основу законопроект Кабмина 12209 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о формировании комплексной и справедливой социальной поддержки (выплат и услуг) для лиц, у которых ограничена трудоспособность, в том числе лиц с инвалидностью».

В частности, законопроектом предлагается:

- ввести статус «трудоспособности» лица, оставив статус «инвалидности» без изменений;

- установить, что оценка работоспособности будет предусматривать оценку влияния имеющихся функциональных ограничений человека на его способность к трудовой деятельности;

- предположить, что восстановление здоровья застрахованного лица будет осуществляться по принципу индивидуального подхода;

- установить, что статус «устойчивое полное ограничение трудоспособности» будет предусматривать предоставление лицу ежемесячной страховой выплаты

- статус «устойчивое частичное ограничение трудоспособности» - оказание помощи в возвращении к предыдущей работе, поиске новой работы, обучении или переобучении и ежемесячной выплате при содействии своему трудоустройству;

- определить, что органом оценки трудоспособности является юридическое лицо публичного права, к основным задачам которого относится реализация государственной политики в сфере занятости населения и трудовой миграции, социальной защиты от безработицы, которая будет проводить оценку трудоспособности

- Установить, что орган оценки работоспособности организует осуществление оценки работоспособности путем закупки услуг экспертов в области оценки функционирования. Услуги экспертов в области оценки функционирования могут предоставлять эксперты в области оценки функционирования из договора с органом оценки трудоспособности;

- предусмотреть осуществление оценки трудоспособности путем предоставления привлеченному эксперту обезличенных данных лица, относительно которого осуществляется оценка трудоспособности.

На основании заключения эксперта орган оценки трудоспособности будет принимать решение о наличии или отсутствии устойчивого ограничения трудоспособности и его степени;

- предусмотреть, что страховая выплата может выплачиваться лицу сроком до одного года, в случае, если процесс реабилитации является сложным и длительным;

- определить, что лицам, получившим устойчивое ограничение трудоспособности, будет производиться страховая выплата в связи с устойчивым ограничением трудоспособности. Размер страховой выплаты может корректироваться в случае, если у застрахованного лица есть другие источники дохода и т.п.

Также, как писала «Судебно-юридическая газета», этот законопроект предусматривает изменения, касающиеся спецпенсий прокуроров и оснований прекращения государственной службы.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.