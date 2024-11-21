Россия ударила по Украине межконтинентальной баллистической ракетой — Воздушные силы

Враг атаковал Днепр ракетами разных типов.

Утром 21 ноября оккупанты атаковали город Днепр ракетами разных типов. В частности, из Астраханской области была впервые запущена межконтитентальная баллистическая ракета, сообщили Воздушные силы.

Кроме того, Россия использовала при ударе аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал", запущенную из истребителя МиГ-31К над Тамбовской областью, а также семь крылатых ракет Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Волгоград).

Воздушные силы уничтожили шесть ракет Х-101.

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