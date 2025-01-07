Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

За вчинення СЗЧ вперше можуть повернути кримінальну відповідальність, а за повторне СЗЧ – карати більш жорстко

14:50, 7 січня 2025
Комітет назвав дискусійним питання повернення кримінальної відповідальності за вчинене вперше самовільне залишення частини військовослужбовцем і згадав про необхідність посилення покарання за повторне СЗЧ.
За вчинення СЗЧ вперше можуть повернути кримінальну відповідальність, а за повторне СЗЧ – карати більш жорстко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Питання повернення кримінальної відповідальності за СЗЧ та дезертирство, вчинені уперше, знаходиться на обговоренні.

Так, у Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони провели нараду з представниками військових підрозділів, ЗСУ, Генштабу, СБУ, Нацгвардії, Військової служби правопорядку, ДБР та Офісу Генпрокурора щодо питань самовільного залишення військової служби (СЗЧ).

Зокрема у Комітеті повідомили, що обговорили дію закону, який до 1 січня дозволяв командиру протягом 72 годин поставити на облік військовослужбовця, що повернувся після СЗЧ.

Представники бригад відзначили як позитивні аспекти Закону, так і його недоліки, зокрема стимулювання до СЗЧ на час дії зазначеного строку.

«Звісно, має існувати вікно можливостей для тих, хто вперше допустив СЗЧ, але водночас покарання має бути невідворотним, особливо слід посилити відповідальність для повторних випадків» - вважають у Комітеті.

Також обговорили пропозицію позбавляти правопорушників усіх соціальних пільг, включно з пільгами для членів їхніх сімей, на час СЗЧ.

Дискусійними, як зазначають у Комітеті, були питання щодо механізмів призупинення військової служби та повернення кримінальної відповідальності для тих, хто вперше скоїв СЗЧ.

Наголошено на необхідності справедливості: коли одні військовослужбовці виконують обов’язки попри труднощі, інші не мають права уникати відповідальності за СЗЧ.

«Усі пропозиції опрацьовуємо для подальшого внесення змін до законодавства» - зазначили у Комітеті.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 7 вересня набув сили закон про внесення змін до Кримінального кодексу і КПК щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини проти встановленого порядку несення або проходження військової служби під час дії воєнного стану №3902-IX. Даний закон декриміналізував дезертирство та самовільне залишення частини, якщо це відбулося вперше. Але необхідна сукупність умов – злочин вчинено вперше, особа добровільно звернулася з клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до своєї або до іншої військової частини або місця служби для продовження проходження військової служби, командир чи начальник письмово погодив це.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій

Верховна Рада України ЗСУ кримінальна відповідальність військовослужбовці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За вчинення СЗЧ вперше можуть повернути кримінальну відповідальність, а за повторне СЗЧ – карати більш жорстко

Комітет назвав дискусійним питання повернення кримінальної відповідальності за вчинене вперше самовільне залишення частини військовослужбовцем і згадав про необхідність посилення покарання за повторне СЗЧ.

За демонстрування фільмів, які не внесені в Державний реєстр фільмів, будуть штрафувати від 17 тисяч грн — Кабмін схвалив проект

Уряд пропонує посилити покарання за демонстрацію фільмів з порушенням законодавства.

Депутати пропонують додати до закону про акціонерні товариства вимогу про гендерний баланс при відборі посадових осіб АТ

Акціонерне товариство при відборі кандидатів на посади членів ради директорів або наглядової ради або виконавчих органів, повинно буде забезпечити, щоб під час вибору між кандидатами, які мають однакову кваліфікацію з точки зору придатності, компетентності та професійної продуктивності, пріоритет надавався кандидату недостатньо представленої статі.

Верховна Рада розгляне законопроект про визнання результатів навчання, здобутих за кордоном

На думку голови комітету з питань освіти Сергія Бабака, існуючий наразі механізм визнання результатів навчання, здобутих за кордоном, є неадекватним.

Рада оборони Києва розгляне питання роботи громадського транспорту у столиці під час повітряних тривог — Тимур Ткаченко

Також новий начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про розгляд питань щодо службових відряджень за кордон усіх представників органів місцевого самоврядування Києва та працівників КМВА за погодженням ради оборони.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Максим Лазаренко
    Максим Лазаренко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Віра Михайленко
    Віра Михайленко
    голова Вищого антикорупційного суду