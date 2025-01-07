За вчинення СЗЧ вперше можуть повернути кримінальну відповідальність, а за повторне СЗЧ – карати більш жорстко

Комітет назвав дискусійним питання повернення кримінальної відповідальності за вчинене вперше самовільне залишення частини військовослужбовцем і згадав про необхідність посилення покарання за повторне СЗЧ.

Питання повернення кримінальної відповідальності за СЗЧ та дезертирство, вчинені уперше, знаходиться на обговоренні.

Так, у Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони провели нараду з представниками військових підрозділів, ЗСУ, Генштабу, СБУ, Нацгвардії, Військової служби правопорядку, ДБР та Офісу Генпрокурора щодо питань самовільного залишення військової служби (СЗЧ).

Зокрема у Комітеті повідомили, що обговорили дію закону, який до 1 січня дозволяв командиру протягом 72 годин поставити на облік військовослужбовця, що повернувся після СЗЧ.

Представники бригад відзначили як позитивні аспекти Закону, так і його недоліки, зокрема стимулювання до СЗЧ на час дії зазначеного строку.

«Звісно, має існувати вікно можливостей для тих, хто вперше допустив СЗЧ, але водночас покарання має бути невідворотним, особливо слід посилити відповідальність для повторних випадків» - вважають у Комітеті.

Також обговорили пропозицію позбавляти правопорушників усіх соціальних пільг, включно з пільгами для членів їхніх сімей, на час СЗЧ.

Дискусійними, як зазначають у Комітеті, були питання щодо механізмів призупинення військової служби та повернення кримінальної відповідальності для тих, хто вперше скоїв СЗЧ.

Наголошено на необхідності справедливості: коли одні військовослужбовці виконують обов’язки попри труднощі, інші не мають права уникати відповідальності за СЗЧ.

«Усі пропозиції опрацьовуємо для подальшого внесення змін до законодавства» - зазначили у Комітеті.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 7 вересня набув сили закон про внесення змін до Кримінального кодексу і КПК щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини проти встановленого порядку несення або проходження військової служби під час дії воєнного стану №3902-IX. Даний закон декриміналізував дезертирство та самовільне залишення частини, якщо це відбулося вперше. Але необхідна сукупність умов – злочин вчинено вперше, особа добровільно звернулася з клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до своєї або до іншої військової частини або місця служби для продовження проходження військової служби, командир чи начальник письмово погодив це.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій