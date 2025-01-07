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За совершение СЗЧ впервые могут вернуть уголовную ответственность, а за повторное СЗЧ – наказывать более жестко

14:50, 7 января 2025
Комитет назвал дискуссионным вопрос возвращения уголовной ответственности за совершенное впервые самовольное оставление части военнослужащим и упомянул о необходимости усиления наказания за повторное СЗЧ.
За совершение СЗЧ впервые могут вернуть уголовную ответственность, а за повторное СЗЧ – наказывать более жестко
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Вопрос возвращения уголовной ответственности за СЗЧ и дезертирство, совершенное впервые, находится на обсуждении.

Так, в Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны провели совещание с представителями военных подразделений, ВСУ, Генштаба, СБУ, Нацгвардии, Военной службы правопорядка, ГБР и Офиса Генпрокурора по вопросам самовольного ухода с военной службы (СЗЧ).

В частности, в Комитете сообщили, что обсудили действие закона, который до 1 января разрешал командиру в течение 72 часов поставить на учет вернувшегося после СЗЧ военнослужащего.

Представители бригад отметили как положительные аспекты Закона, так и его недостатки, в частности, стимулирование к СЗЧ на время действия указанного срока.

«Конечно, должно существовать окно возможностей для тех, кто впервые допустил СЗЧ, но в то же время наказание должно быть неотвратимым, особенно следует усилить ответственность за повторные случаи» - считают в Комитете.

Также обсудили предложение лишать правонарушителей всех социальных льгот, включая льготы для членов их семей, на время СЗЧ.

Дискуссионными, как отмечают в Комитете, были вопросы механизмов приостановления военной службы и возвращения уголовной ответственности для тех, кто впервые совершил СЗЧ.

Отмечена необходимость справедливости: когда одни военнослужащие исполняют обязанности, несмотря на трудности, другие не имеют права избегать ответственности за СЗЧ.

«Все предложения прорабатываем для дальнейшего внесения изменений в законодательство», - отметили в Комитете.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 7 сентября вступил в силу закон о внесении изменений в Уголовный кодекс и УПК по совершенствованию уголовной ответственности за преступления против установленного порядка несения или прохождения военной службы во время действия военного положения №3902-IX. Данный закон декриминализировал дезертирство и самовольное покидание части, если это произошло впервые. Но необходима совокупность условий – преступление совершено впервые, лицо добровольно обратилось с ходатайством к следователю, прокурору, суду о намерении вернуться к своей или другой воинской части или месту службы для продолжения прохождения военной службы, командир или начальник письменно согласовал это.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины ВСУ уголовная ответственность военнослужащие

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За совершение СЗЧ впервые могут вернуть уголовную ответственность, а за повторное СЗЧ – наказывать более жестко

Комитет назвал дискуссионным вопрос возвращения уголовной ответственности за совершенное впервые самовольное оставление части военнослужащим и упомянул о необходимости усиления наказания за повторное СЗЧ.

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