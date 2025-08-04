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Применили слезоточивый газ и избили: сотрудники Дубенского ТЦК предстанут перед судом за принудительную мобилизацию

15:49, 4 августа 2025
Во время задержания мужчина выстрелил в воздух из сигнального пистолета, чтобы позвать на помощь - за это его избили и силой мобилизовали.
Применили слезоточивый газ и избили: сотрудники Дубенского ТЦК предстанут перед судом за принудительную мобилизацию
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На Ровенщине будут судить трех сотрудников Дубенского районного ТЦК, которые незаконно удерживали и избили мужчину. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным следствия, в феврале 2025 года в селе Иванье на Ровенщине трое работников ТЦК заметили мужчину на велосипеде и начали преследовать его на служебном автомобиле.

«После отказа мужчины остановиться его сбили. Мужчина выстрелил вверх из сигнального пистолета, который имел при себе, что разозлило сотрудников ТЦК. Они применили к нему слезоточивый газ и насильно затащили в автомобиль», — сообщили в ГБР.

Двое сотрудников ТЦК решили «наказать» его и нанесли многочисленные удары по телу и голове. В результате мужчина получил легкие телесные повреждения.

Побои прекратились только после того, как военнообязанный «пошел на диалог». Позже он прошел ВВК и был мобилизован в армию.

В июне 2025 года ГБР сообщило о подозрении трем сотрудникам ТЦК. В ходе расследования они полностью признали свою вину и после завершения судебного процесса заявили о намерении перевестись в разные боевые бригады.

Фигуранты обвиняются по ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы, сопровождавшееся причинением физических страданий, совершенное группой лиц без предварительного сговора), а двое из них также по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 УК Украины (пытки, совершенные группой лиц без предварительного сговора с целью принудить потерпевшего к действиям, противоречащим его воле, или наказать за совершенные действия).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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