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Как оформить обучение во время ежегодного отпуска — разъяснение

22:18, 4 августа 2025
Если обучение совпадает с уже начавшимся периодом ежегодного отпуска, отпуск не переносят, а продлевают по окончании обучения.
Как оформить обучение во время ежегодного отпуска — разъяснение
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Федерация профсоюзов разъясняет, в каких случаях ежегодный отпуск должен быть перенесён или продлён. Согласно Закону «Об отпусках», это возможно как по требованию работника, так и по объективным причинам.

В частности, работник имеет право требовать переноса ежегодного отпуска, если:

– работодатель не уведомил его вовремя о дате начала отпуска;

– отпускные не были выплачены в установленные сроки.

Также законом предусмотрено, что ежегодный отпуск должен быть перенесён или продлён, если:

– работник временно нетрудоспособен (на больничном)

– он выполняет государственные или общественные обязанности с правом освобождения от работы;– начался отпуск в связи с беременностью и родами;

– ежегодный отпуск совпал с учебным.

В случае совпадения с обучением, если ежегодный отпуск уже начался, его не переносят, а продлевают после окончания учебного периода. Речь идёт о дополнительных учебных отпусках, предусмотренных для школьников, студентов профессионально-технических училищ, вузов, аспирантов и слушателей заведений последипломного образования.

В то же время, если работник и работодатель договорятся о переносе неиспользованной части отпуска на другой период, это не будет нарушением закона — главное, чтобы были оформлены соответствующие документы.

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