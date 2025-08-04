Бывший военный стал жертвой бытового конфликта в Винницкой области

Суд наказал мужчину, убившего военного, уволенного по состоянию здоровья

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Винницкой области к 9 годам лишения свободы приговорен житель Гайсинского района, который задушил нового сожителя своей бывшей жены. Трагедия произошла в мае 2025 года в селе Соболевка. Об этом сообщает областная прокуратура.

По версии следствия, подсудимый в состоянии алкогольного опьянения пришел к мужу своей экс-жены, чтобы выяснить отношения.

Между ними возникла ссора, которая переросла в драку, во время которой обвиняемый задушил оппонента, прижав его к стене.

Потерпевший оказался участником боевых действий, уволенным со службы по состоянию здоровья. После совершения преступления нападавший покинул место происшествия, но был оперативно задержан полицией.

Он признал свою вину в суде и все время досудебного расследования находился под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.