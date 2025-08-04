Ермак: На этой неделе мир может получить шанс остановить войну — что известно

Глава Офиса Президента призывает мир к решительным действиям после ультиматума Трампа Путину.

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Президент США Дональд Трамп установил для России четкий дедлайн для прекращения войны против Украины, и этот сигнал должен быть подкреплен реальными действиями. Об этом написал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в статье для The Washington Post.

«На этой неделе мир может получить шанс положить конец войне, которую Путин ведет против Украины», — заявил Ермак.

По его словам, Киев ценит однозначность послания Трампа и его готовность достичь мира с позиции силы:

«Это обязательство, которое мы разделяем. Президент Владимир Зеленский сделал его основой нашего сопротивления. Сила — единственный язык, который понимает Путин».

Санкции должны быть усилены: пять шагов от Киева

Ермак подчеркнул, что для реального воздействия на ход войны необходимо усилить санкционное давление. Он привел пять конкретных шагов, которые Украина предлагает для этого:

Удар по стратегическим активам Кремля

Санкции должны быть применены к «Росатому» и «Роскосмосу» — структурам, которые напрямую задействованы в войне:

• «Росатом» поддерживает разработку ядерного оружия и оккупацию ЗАЭС.

• «Роскосмос» предоставляет спутниковые данные для российских ракет.

Полное отключение финансовых каналов

«Газпромбанк» остается главным каналом для торговли энергоресурсами. Его, а также другие банки-посредники, следует полностью отключить от глобальной финансовой системы.

Борьба с обходом санкций через третьи страны

РФ ежегодно импортирует миллиарды долларов в виде микросхем и электроники через посредников в Китае и Центральной Азии. Ермак призывает к жестким вторичным санкциям против компаний, которые помогают обходить ограничения.

Блокировка теневого нефтяного флота

Предлагается ввести санкции против судов, которые скрывают свое местоположение или осуществляют перевалку нефти в открытом море, а также заблокировать порты и операторов, причастных к этим схемам.

Криптовалютная блокада

Украина призывает заблокировать биржи и кошельки, обслуживающие военную экономику России, обходя традиционные платежные каналы.

«Война России против Украины — это не только наша трагедия, но и глобальная угроза. Инструменты для ее остановки существуют. Нужна лишь политическая воля, чтобы применить их быстро и решительно», — подытожил Ермак.

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