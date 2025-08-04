Смерть 11-летней девочки в ДТП в Хмельницком: через 6 лет суд вынес приговор виновникам

В Хмельницкой области суд вынес приговор двум водителям, по вине которых в 2019 году погибла 11-летняя девочка.

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В Хмельницкой области вынесли приговор лицам, причастным к трагическому ДТП, которое произошло в 2019 году в областном центре. В результате столкновения мотоцикла и легкового авто мотоцикл вылетел на тротуар и задел 11-летнюю девочку.

Ребенок получил тяжелые травмы и в тот же день скончался в больнице. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Согласно материалам следствия, мотоциклист из Хмельницкого двигался с превышением разрешенной скорости более чем в два раза. В то же время водитель легковушки — гражданин Турции — при повороте налево не предпочел мотоцикл. Следствием столкновения стала трагическая гибель ребенка, ожидавшего разрешающего сигнала светофора.

После аварии иностранный гражданин покинул территорию Украины, из-за чего его объявили в международный розыск. В ноябре 2021 года его удалось задержать и вернуть в Украину путем экстрадиции.

Мотоциклиста правоохранители задержали еще в день трагедии. В 2021 году его приговорили к шести годам лишения свободы. Затем Верховный Суд отменил это решение для совместного рассмотрения дела. После возвращения второго обвиняемого оба эпизода объединили в одно производство, сообщает прокуратура.

Суд признал обоих водителей виновными по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей).

Гражданин Турции добровольно возместил моральный ущерб родителям ребенка.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

"Учитывая признание вины гражданином Турции, возмещение морального вреда родителям ребенка в размере 1 миллиона гривен, возраст 75 лет, состояние здоровья и позицию потерпевших, суд освободил его из-под стражи в зале суда в связи с полным отбыванием наказания в следственном изоляторе", — отметили.

Водителю мотоцикла назначили 5 лет 8 месяцев лишения свободы с таким же дополнительным ограничением. Такую меру наказания определили в связи с признанием вины, положительной характеристикой и наличием на иждивении двух детей.

Мотоциклист должен выплатить потерпевшим 500 тысяч гривен морального ущерба.

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