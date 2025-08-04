Практика судов
  1. В Украине

Смерть 11-летней девочки в ДТП в Хмельницком: через 6 лет суд вынес приговор виновникам

22:58, 4 августа 2025
В Хмельницкой области суд вынес приговор двум водителям, по вине которых в 2019 году погибла 11-летняя девочка.
Смерть 11-летней девочки в ДТП в Хмельницком: через 6 лет суд вынес приговор виновникам
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницкой области вынесли приговор лицам, причастным к трагическому ДТП, которое произошло в 2019 году в областном центре. В результате столкновения мотоцикла и легкового авто мотоцикл вылетел на тротуар и задел 11-летнюю девочку.

Ребенок получил тяжелые травмы и в тот же день скончался в больнице. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Согласно материалам следствия, мотоциклист из Хмельницкого двигался с превышением разрешенной скорости более чем в два раза. В то же время водитель легковушки — гражданин Турции — при повороте налево не предпочел мотоцикл. Следствием столкновения стала трагическая гибель ребенка, ожидавшего разрешающего сигнала светофора.

После аварии иностранный гражданин покинул территорию Украины, из-за чего его объявили в международный розыск. В ноябре 2021 года его удалось задержать и вернуть в Украину путем экстрадиции.

Мотоциклиста правоохранители задержали еще в день трагедии. В 2021 году его приговорили к шести годам лишения свободы. Затем Верховный Суд отменил это решение для совместного рассмотрения дела. После возвращения второго обвиняемого оба эпизода объединили в одно производство, сообщает прокуратура.

Суд признал обоих водителей виновными по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей).

Гражданин Турции добровольно возместил моральный ущерб родителям ребенка.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

"Учитывая признание вины гражданином Турции, возмещение морального вреда родителям ребенка в размере 1 миллиона гривен, возраст 75 лет, состояние здоровья и позицию потерпевших, суд освободил его из-под стражи в зале суда в связи с полным отбыванием наказания в следственном изоляторе", — отметили.

Водителю мотоцикла назначили 5 лет 8 месяцев лишения свободы с таким же дополнительным ограничением. Такую меру наказания определили в связи с признанием вины, положительной характеристикой и наличием на иждивении двух детей.

Мотоциклист должен выплатить потерпевшим 500 тысяч гривен морального ущерба.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ДТП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Избран новый состав Общественного совета добропорядочности – журналисты, адвокаты, правозащитники и антикоррупционные активисты

От предыдущего состава Общественного совета добропорядочности осталось всего три представителя общественности.

Кабмин внес изменения в План Ukraine Facility, который содержит требования к скорости отбора судей – но их содержание пока не раскрыл

План Ukraine Facility предусматривает требования относительно скорости отбора судей ВККС, но в Кабмине пока не раскрыли, какие именно изменения были предложены Еврокомиссии.

Социальный комитет рекомендовал принять законопроект о выплате 50 тысяч грн всем женщинам, родившим ребенка

Кабмин вместе с парламентариями считают, что законопроект будет способствовать повышению рождаемости и совмещению родительства с занятостью.

Плакаты со словами «акция» или «скидка» на алкоголь в торговом зале магазина запрещены – Верховный Суд

Любые материалы или действия в торговом зале магазина, которые имеют целью стимулирование интереса или спроса к алкогольной продукции, являются внутренней рекламой: позиция Верховного Суда.

Владимир Зеленский внес в парламент на ратификацию Соглашение о 100-летнем партнерстве с Великобританией

Великобритания и Украина будут предпринимать постепенные шаги для облегчения путешествий граждан и посещения стран друг друга.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео