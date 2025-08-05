Практика судов
  1. В Украине

ТЦК не имеют права применять силу — омбудсмен Дмитрий Лубинец

15:14, 5 августа 2025
Дмитрий Лубинец заявил, что каждый случай по неправомерным действиям ТЦК тщательно проверяется.
ТЦК не имеют права применять силу — омбудсмен Дмитрий Лубинец
Фото: ukrinform.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Офис Омбудсмена внимательно реагирует на все сообщения о возможных нарушениях прав человека во время мобилизационных мероприятий со стороны представителей ТЦК и СП.

Он подчеркнул, что речь идет о незаконном удержании, ограничении свободы, применении физической силы и других неправомерных действиях.

Дмитрий Лубинец отметил, что каждый случай тщательно проверяется.

«Как омбудсмен я действую в рамках своих полномочий, в частности направляю официальные обращения в компетентные органы. В случае подтверждения нарушений — настаиваю на привлечении виновных к ответственности.

Подчеркиваю: даже во время военного положения сотрудники ТЦК и СП обязаны действовать исключительно в рамках закона. Они не имеют права ограничивать свободу граждан без законных оснований или применять силу. Принудительное доставление или удержание возможно только по решению уполномоченных органов.

Граждане, в свою очередь, также должны соблюдать действующие нормы», — заявил он.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что апелляционный административный суд пояснил, что забронированного мужчину, который был призван в результате противоправного приказа ТЦК, можно уволить с военной службы, а позиция Верховного Суда о необратимости незаконной мобилизации не является позицией по образцовому делу, то есть не должна применяться во всех случаях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

омбудсмен ТЦК мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Председателя Государственной судебной администрации будут выбирать с помощью международных экспертов

Конкурсный отбор главы ГСА запланирован на конец 2025 года.

Аудит полномочий Государственной судебной администрации запланирован на 2026 год – Высший совет правосудия

Для Высшего совета правосудия, ВККС и Совета судей Украины функциональный аудит запланирован на 2027 год.

В правоохранительном комитете обсудили изменения в УПК по защите бизнеса и регулированию неотложных обысков

Дискуссионным стал вопрос о сроках возврата имущества, изъятого во время неотложного обыска, если этот обыск не был легализован судом.

Владимир Зеленский заявил, что программа контрактов на военную службу 18–24 будет расширена, включая увеличение возраста и условий заключения

Программа контрактов 18–24 должна быть расширена – обсудили сегодня некоторые варианты, включая увеличение возраста и обстоятельств, при которых может быть заключен именно такой формат контракта – Владимир Зеленский.

Кабмин установил дополнительное вознаграждение военнослужащим, командированным в Фонд развития инноваций

Фонд развития инноваций находится в ведении Минцифры.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео