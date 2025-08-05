ТЦК не имеют права применять силу — омбудсмен Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец заявил, что каждый случай по неправомерным действиям ТЦК тщательно проверяется.

Фото: ukrinform.com

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Офис Омбудсмена внимательно реагирует на все сообщения о возможных нарушениях прав человека во время мобилизационных мероприятий со стороны представителей ТЦК и СП.

Он подчеркнул, что речь идет о незаконном удержании, ограничении свободы, применении физической силы и других неправомерных действиях.

Дмитрий Лубинец отметил, что каждый случай тщательно проверяется.

«Как омбудсмен я действую в рамках своих полномочий, в частности направляю официальные обращения в компетентные органы. В случае подтверждения нарушений — настаиваю на привлечении виновных к ответственности.

Подчеркиваю: даже во время военного положения сотрудники ТЦК и СП обязаны действовать исключительно в рамках закона. Они не имеют права ограничивать свободу граждан без законных оснований или применять силу. Принудительное доставление или удержание возможно только по решению уполномоченных органов.

Граждане, в свою очередь, также должны соблюдать действующие нормы», — заявил он.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что апелляционный административный суд пояснил, что забронированного мужчину, который был призван в результате противоправного приказа ТЦК, можно уволить с военной службы, а позиция Верховного Суда о необратимости незаконной мобилизации не является позицией по образцовому делу, то есть не должна применяться во всех случаях.

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