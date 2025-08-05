Верховный Суд окончательно подтвердил законность ликвидации банка «Мисто Банк» — НБУ выиграл дело

28 июля 2025 года Верховный Суд отменил решения судов предыдущих инстанций и окончательно подтвердил правомерность действий Национального банка Украины по выведению с рынка АО «Мисто Банк». Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Судебная победа НБУ
Кассационную жалобу НБУ рассматривали после нескольких лет судебных разбирательств. Верховный Суд признал законными:
Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.
Что указал суд
Верховный Суд пришел к выводу, что суды предыдущих инстанций неправильно применили нормы законодательства, в частности:
Суды без достаточных оснований переоценили профессиональные суждения НБУ, не учли исключительные полномочия регулятора, и необоснованно отдали предпочтение аргументам истца.
Почему банк вывели с рынка
«АО "Мисто Банк" необоснованно учитывал на балансе имущественный комплекс по производству и переработке сои, что привело к нарушению нормативов ликвидности. Снижение нормативов достаточности регулятивного и основного капитала до отрицательных значений стало основанием для признания банка неплатежеспособным с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов», — заявил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.
Предыстория дела
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.