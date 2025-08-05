Верховный Суд окончательно подтвердил законность ликвидации банка «Мисто Банк» — НБУ выиграл дело

Регулятор доказал правомерность своих действий после нескольких лет судебных разбирательств, продолжавшихся с 2021 года по иску акционера банка Ивана Фурсина.

Источник фото: delo.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

28 июля 2025 года Верховный Суд отменил решения судов предыдущих инстанций и окончательно подтвердил правомерность действий Национального банка Украины по выведению с рынка АО «Мисто Банк». Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Судебная победа НБУ

Кассационную жалобу НБУ рассматривали после нескольких лет судебных разбирательств. Верховный Суд признал законными:

отнесение банка к категории неплатежеспособных;

отзыв банковской лицензии;

ликвидацию банка.

Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Что указал суд

Верховный Суд пришел к выводу, что суды предыдущих инстанций неправильно применили нормы законодательства, в частности:

Закона Украины «О банках и банковской деятельности»;

статьи 266-1 Кодекса административного судопроизводства.

Суды без достаточных оснований переоценили профессиональные суждения НБУ, не учли исключительные полномочия регулятора, и необоснованно отдали предпочтение аргументам истца.

Почему банк вывели с рынка

«АО "Мисто Банк" необоснованно учитывал на балансе имущественный комплекс по производству и переработке сои, что привело к нарушению нормативов ликвидности. Снижение нормативов достаточности регулятивного и основного капитала до отрицательных значений стало основанием для признания банка неплатежеспособным с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов», — заявил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Предыстория дела

14 декабря 2020 года Правление НБУ признало АО «Мисто Банк» неплатежеспособным из-за снижения нормативов капитала более чем на 50%. Причина — утрата актива: предприятия по переработке сои в Херсонской области.

97,18% акций банка принадлежат Ивану Фурсину. В марте 2021 года он подал иск в Окружной админсуд Киева с требованием отменить решения НБУ.

В январе 2022 года иск был удовлетворен. Апелляция в сентябре 2022 года оставила решение без изменений.

14 июня 2023 года Верховный Суд отправил дело на новое рассмотрение, однако и последующие инстанции вновь стали на сторону истца.

Окончательную точку поставлено 28 июля 2025 года, когда Верховный Суд признал действия НБУ правомерными и подтвердил законность ликвидации банка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.