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Верховный Суд окончательно подтвердил законность ликвидации банка «Мисто Банк» — НБУ выиграл дело

16:27, 5 августа 2025
Регулятор доказал правомерность своих действий после нескольких лет судебных разбирательств, продолжавшихся с 2021 года по иску акционера банка Ивана Фурсина.
Верховный Суд окончательно подтвердил законность ликвидации банка «Мисто Банк» — НБУ выиграл дело
Источник фото: delo.ua
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28 июля 2025 года Верховный Суд отменил решения судов предыдущих инстанций и окончательно подтвердил правомерность действий Национального банка Украины по выведению с рынка АО «Мисто Банк». Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Судебная победа НБУ

Кассационную жалобу НБУ рассматривали после нескольких лет судебных разбирательств. Верховный Суд признал законными:

  • отнесение банка к категории неплатежеспособных;
  • отзыв банковской лицензии;
  • ликвидацию банка.

Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Что указал суд

Верховный Суд пришел к выводу, что суды предыдущих инстанций неправильно применили нормы законодательства, в частности:

  • Закона Украины «О банках и банковской деятельности»;
  • статьи 266-1 Кодекса административного судопроизводства.

Суды без достаточных оснований переоценили профессиональные суждения НБУ, не учли исключительные полномочия регулятора, и необоснованно отдали предпочтение аргументам истца.

Почему банк вывели с рынка

«АО "Мисто Банк" необоснованно учитывал на балансе имущественный комплекс по производству и переработке сои, что привело к нарушению нормативов ликвидности. Снижение нормативов достаточности регулятивного и основного капитала до отрицательных значений стало основанием для признания банка неплатежеспособным с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов», — заявил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Предыстория дела

  • 14 декабря 2020 года Правление НБУ признало АО «Мисто Банк» неплатежеспособным из-за снижения нормативов капитала более чем на 50%. Причина — утрата актива: предприятия по переработке сои в Херсонской области.
  • 97,18% акций банка принадлежат Ивану Фурсину. В марте 2021 года он подал иск в Окружной админсуд Киева с требованием отменить решения НБУ.
  • В январе 2022 года иск был удовлетворен. Апелляция в сентябре 2022 года оставила решение без изменений.
  • 14 июня 2023 года Верховный Суд отправил дело на новое рассмотрение, однако и последующие инстанции вновь стали на сторону истца.
  • Окончательную точку поставлено 28 июля 2025 года, когда Верховный Суд признал действия НБУ правомерными и подтвердил законность ликвидации банка.

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Верховный Суд НБУ судебная практика банк

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