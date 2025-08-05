Трамп погрожує Індії тарифами через російську нафту і називає падіння цін на енергоносії шляхом зупинки Путіна

Дональд Трамп заявив, що зупинити Путіна можна падінням цін на енергоносії, і пригрозив Індії новими тарифами.

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Президент США Дональд Трамп, якого цитує Clash Report, зробив кілька гучних заяв щодо міжнародної політики, енергетики та зовнішньої торгівлі. Зокрема, він вважає, що зупинити агресію РФ можна падінням цін на енергоносії, і пригрозив Індії новими тарифами через російську нафту.

«Якщо ціни впадуть — Путін припинить вбивати людей»

Трамп заявив, що падіння цін на енергоносії — один із ключових інструментів, який, на його думку, може зупинити агресію Росії.

«Якщо ціни на енергоносії впадуть, Путін припинить вбивати людей», — наголосив він.

Погроза Індії: мита через російську нафту

Також Трамп різко висловився щодо торгівлі з Індією. Він звинуватив країну у закупівлі російської нафти та заявив про намір суттєво підвищити митні тарифи.

«Індія — країна з найвищими тарифами. Я скоро підвищу тарифи на Індію через російську нафту», — сказав Трамп.

За його словами, нові мита можуть бути запроваджені протягом 24 годин.

Перед цим Дональд Трамп заявив про введення нового тарифу у розмірі 25% на індійські товари.

За словами Трампа, попри дружні відносини між США та Індією, за останні роки обсяг двосторонньої торгівлі залишався невеликим через «надто високі тарифи» з боку Індії — одні з найвищих у світі. Крім того, він звинуватив Нью-Делі в застосуванні «найсуворіших та найогидніших немонетарних торговельних бар’єрів».

Трамп також розкритикував Індію за значні закупівлі енергоносіїв і військового обладнання в Росії. Він наголосив, що Індія та Китай є найбільшими покупцями російської енергії, попри заклики світової спільноти припинити підтримку Москви на тлі війни проти України.

Перед цим президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про встановлення нового дедлайну для Росії, вимагаючи припинення війни в Україні протягом 10 днів. У разі невиконання цієї вимоги США готові запровадити імпортні мита, хоча сам Трамп висловив сумніви щодо їхньої ефективності.

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