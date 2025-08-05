В Киеве мужчина, подозреваемый в преступлении, пустил газ и взорвал квартиру — пострадал полицейский

В Дарницком районе подозреваемый в совершении преступления пустил газ и взорвал квартиру, ранен полицейский.

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В Дарницком районе столицы подозреваемый в совершении преступления выпустил газ в квартире многоквартирного дома и устроил взрыв. В результате инцидента пострадал полицейский, также ранения получил сам злоумышленник.

Как сообщили в полиции, правоохранители своевременно эвакуировали жителей дома, что позволило избежать жертв среди гражданских. Пострадавшему сотруднику полиции оказывается необходимая медицинская помощь.

Подозреваемый задержан на месте происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, детали обещают сообщить позже.

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