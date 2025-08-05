На Київщині затримали групу осіб, яка намагалася спалити будинок ветерана

Зловмисниками виявилися мешканці селища Чабани віком 18, 19 та 21 років.

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У місті Васильків Київської області затримали трьох молодиків, які намагалися підпалити будинок військового пенсіонера. Про це повідомила поліція Київської області.

Правоохоронці встановили, що троє мешканців селища Чабани віком 18, 19 та 21 років, шукаючи підробіток через Telegram, були завербовані ворогом. Отримавши завдання фігуранти погодилися здійснили підпал будинку колишнього інструктора одного з навчальних центрів повітряних сил ЗСУ, який проживає в Обухівському районі.

«Розробивши план та розділивши між собою ролі, молодики пішли до домоволодіння. Надалі двоє з них мали кинути пляшки з легкозаймистою речовиною у вікно та під двері оселі, а третій — фільмувати скоєне на телефон для звітування перед замовником. Однак правоохоронці завадили злочинним планам», - заявили у відомстві.

На місці події під час вчинення злочину фігурантів затримали. Їм повідомили про підозру. За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

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