НАПК выявило нарушения во всех июльских декларациях, отобранных по риск-ориентированному подходу

В июле Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции завершило 83 полные проверки деклараций, отобранных по риск-ориентированному подходу, и в каждой выявило нарушения.

По данным НАПК, в 42% случаев установлены признаки недостоверного декларирования или необоснованности активов. В частности, в трех декларациях выявлены признаки необоснованности активов на сумму более 8,5 млн грн, а в 32 — признаки недостоверных сведений на сумму более 183,9 млн грн.

В июле в компетентные органы направлено 28 обоснованных выводов по ст. 366-2 УК Украины (недостоверное декларирование) и четыре — по признакам ч. 4 ст. 172-6 КУоАП.

Также в Специализированную антикоррупционную прокуратуру направлены материалы для рассмотрения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов необоснованными:

начальника управления налогового аудита Главного управления Государственной налоговой службы во Львовской области — на сумму более 6,3 млн грн;

• заместителя начальника Управления по вопросам выявления и обработки налоговых рисков Главного управления ГНС во Львовской области — на сумму 2,9 млн грн.

Кроме того, 9 июля Верховный Суд подтвердил решения предыдущих инстанций о конфискации в доход государства автомобиля стоимостью более 5,6 млн грн, которым пользовался бывший руководитель управления миграционного контроля ГУ ГМС Украины в Одесской области.

ТОП-10 нарушений по результатам полных проверок, завершенных в июле:

В декларации народного депутата Украины за 2022 год установлены признаки недостоверных сведений на сумму более 7,3 млн грн. Обоснованный вывод направлен Генеральному прокурору; В декларации народного депутата Украины за 2023 год установлены признаки недостоверных сведений на сумму более 5,8 млн грн. Генпрокурор начал уголовное производство по результатам рассмотрения обоснованного вывода НАПК; В декларации экс-начальника отдела таможенного оформления № 5 таможенного поста «Черноморск» Одесской таможни Гостаможслужбы Украины за 2022–2023 годы установлены признаки недостоверных сведений на сумму более 8,5 млн грн. Обоснованный вывод направлен в Государственное бюро расследований (ГБР); В декларации экс-начальника сектора медицинского обеспечения Главного управления ГСЧС Украины в Винницкой области за 2023 год установлены признаки необоснованности активов на 2,6 млн грн и признаки недостоверных сведений на сумму более 2,5 млн грн. Обоснованный вывод направлен в ГБР; В декларации экс-главы Житомирской МСЭК № 2 Житомирского областного центра МСЭК Житомирского облсовета за 2023 год установлены признаки недостоверных сведений на сумму более 5 млн грн. Обоснованный вывод направлен в Национальную полицию Украины (НПУ); В декларации депутата Одесского горсовета за 2023 год установлены признаки недостоверных сведений на сумму более 18,2 млн грн. НПУ начала уголовное производство; В декларации депутата Ужгородского горсовета за 2022 год установлены признаки недостоверных сведений на сумму более 15,8 млн грн. НПУ начала уголовное производство; В декларации депутата Харьковского райсовета за 2023 год установлены признаки недостоверных сведений на сумму более 31,9 млн грн. Обоснованный вывод направлен в НПУ; В декларации директора коммунального некоммерческого предприятия «Кетрисановский центр первичной медико-санитарной помощи» Кетрисановского сельсовета за 2022 год установлены признаки недостоверных сведений на сумму более 7,4 млн грн. НПУ начала уголовное производство; В декларации первого проректора Полтавского государственного аграрного университета за 2023 год установлены признаки недостоверных сведений на сумму более 1,7 млн грн и признаки легализации (отмывания) средств, полученных преступным путем, а именно вероятное искусственное увеличение размера полученного дохода на сумму более 19,6 млн грн (заключены сделки с признаками фиктивных), за счет которых впоследствии приобретены три квартиры в Польше общей стоимостью более 15,2 млн грн. Обоснованный вывод о признаках ч. 4 ст. 172-6 КУоАП направлен в НПУ. Кроме того, по материалам проверки НПУ начато уголовное производство по ст. 209 УК Украины.

