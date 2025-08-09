Практика судів
  1. В Україні

НАЗК виявило порушення у всіх липневих деклараціях, відібраних за ризик-орієнтованим підходом

20:02, 9 серпня 2025
У 42% випадків встановлено ознаки недостовірного декларування або необґрунтованості активів.
У липні Національне агентство з питань запобігання корупції завершило 83 повні перевірки декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом, і в кожній виявило порушення.

За даними НАЗК, у 42% випадків встановлено ознаки недостовірного декларування або необґрунтованості активів. Зокрема, у трьох деклараціях виявлено ознаки необґрунтованості активів на понад 8,5 млн грн, а у 32 — ознаки недостовірних відомостей на понад 183,9 млн грн.

До компетентних органів у липні скеровано 28 обґрунтованих висновків за ст. 366-2 КК України (недостовірне декларування) та чотири — за ознаками ч. 4 ст. 172-6 КУпАП.

Також до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направлені матеріали для розгляду питання про звернення до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів матеріали повних перевірок декларацій:

  • начальника управління податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби у Львівській області на понад 6,3 млн грн; 
  • заступника начальника Управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Головного управління Державної податкової служби у Львівській області на 2,9 млн грн.

Крім того, 9 липня Верховний Суд підтвердив рішення попередніх інстанцій про конфіскацію в дохід держави автомобіля вартістю понад 5,6 млн грн, яким користувався колишній керівник управління міграційного контролю ГУ ДМС України в Одеській області.

ТОП-10 порушень за результатами повних перевірок, завершених у липні

  1. У декларації народного депутата України за 2022 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 7,3 млн грн.  Обґрунтований висновок скеровано Генеральному прокурору;
  2. У декларації народного депутата України за 2023 рік, встановлено ознаки ознаки недостовірних відомостей на понад 5,8 млн грн. Генеральний прокурор розпочав кримінальне провадження за результатами розгляду обґрунтованого висновку НАЗК; 
  3. У декларації ексначальника відділу митного оформлення № 5 митного поста «Чорноморськ» Одеської митниці Державної митної служби України за 2022-2023 роки, встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 8,5 млн грн.  Обґрунтований висновок скеровано до Державного бюро розслідувань (ДБР); 
  4. У декларації екс начальника сектору медичного забезпечення Головного управління ДСНС України у Вінницькій області за 2023 рік, встановлено ознаки необґрунтованості активів 2,6 млн грн. та ознаки недостовірних відомостей на понад 2,5 млн грн.  Обґрунтований висновок скеровано до ДБР;
  5. У декларації ексголови Житомирської МСЕК № 2 Житомирського обласного центру МСЕК Житомирської обласної ради за 2023 рік, встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 5 млн грн. Обґрунтований висновок скеровано до Національної поліції України (НПУ);
  6. У декларації депутата Одеської  міської ради за 2023 рік, встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 18,2 млн грн. НПУ розпочала кримінальне провадження;
  7. У декларації депутата Ужгородської міської ради за 2022 рік, встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 15,8 млн грн. НПУ розпочала кримінальне провадження;
  8. У декларації депутата Харківської районної ради за 2023 рік, встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 31,9 млн грн. Обґрунтований висновок скеровано до НПУ;
  9. У декларації директора комунального некомерційного підприємства “Кетрисанівський центр первинної медико-санітарної допомоги” Кетрисанівської сільської ради за 2022 рік, встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 7,4 млн грн. НПУ розпочато кримінальне провадження.
  10. У декларації  першого проректора Полтавського державного аграрного університету за 2023 рік, встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 1,7 млн грн та ознаки  легалізації  (відмивання)  коштів,  одержаних  злочинним  шляхом,  а  саме  ймовірне  штучне  збільшення  розміру  отриманого  доходу на понад 19,6 млн грн (укладено угоди з ознаками удаваних), за рахунок яких у подальшому придбано три  квартири  у Польщі  загальною вартістю понад 15,2 млн грн. Обґрунтований висновок щодо встановлених ознак ч. 4 ст. 172-6 КУпАП скеровано до НПУ. Крім того, за матеріалами перевірки  НПУ розпочато кримінальне провадження за ст. 209 КК України.

