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Верховна Рада розширила перелік осіб, що підлягають мобілізації правкою Мар’яни Безуглої

10:53, 29 червня 2023
В Україні розширили перелік осіб, що підпадають під мобілізацію: Рада ухвалила закон.
Верховна Рада розширила перелік осіб, що підлягають мобілізації правкою Мар’яни Безуглої
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Під мобілізацію тепер буде підпадати ширше коло осіб. Такі зміни опинилися у прийнятому Верховною Радою законі від 29 червня (законопроект 9342) про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану.

Так, за день до голосування до цього законопроекту опублікували порівняльну таблицю, в якій опинилася поправка авторства депутатки Мар’яни Безуглої (№146). Також правку 146 підписали до внесення Давид Арахамія, Юрій Арістов, Федір Веніславський та інші.

Відповідно до неї тепер під мобілізацію будуть потрапляти особи, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи, якщо у цих осіб з інвалідністю є інші працездатні особи, зобов’язані відповідно до закону їх утримувати.

Тобто, якщо призовник має родича з числа осіб з інвалідністю I чи II групи, але в цієї особи з інвалідністю є й інші родичі, що можуть його утримувати, то призовник підлягає мобілізації.

Тепер ця норма (абзац 11 ч. 1 ст. 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію») буде звучати так:

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати.

Нет описания.

 

Нет описания.

Автор: Наталя Мамченко

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