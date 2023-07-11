Высший совет правосудия уволил трех судей в отставку

Судей уволили в связи с подачей заявлений об отставке.

Фото: ВСП

11 июля 2023 года Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом сообщается на сайте ВСП.

Совет решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Франтовскую Татьяну Ивановну – с должности судьи Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел;

Личевецкого Игоря Александровича – с должности судьи Шестого апелляционного административного суда;

Цигуру Нину Андреевну – от должности судьи Срибнянского районного суда Черниговской области.

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