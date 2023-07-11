Избран председатель Срибнянского районного суда Черниговской области

Суд возглавила Валентина Ходич.

Фото: Срибнянский райсуд Черниговской области

10 июля 2023 года состоялось собрание судей Срибнянского районного суда Черниговской области, на повестку дня которого выносился вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Собранием судей путем тайного голосования на должность председателя Срибнянского районного суда Черниговской области избрана Валентина Ходич, сроком на три года, начиная с 10 июля 2023 года.

Ранее мы писали, что избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Также избран председатель Снятинского районного суда Ивано-Франковской области.

Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.

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