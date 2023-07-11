Избран председатель Срибнянского районного суда Черниговской области

10 июля 2023 года состоялось собрание судей Срибнянского районного суда Черниговской области, на повестку дня которого выносился вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.
Собранием судей путем тайного голосования на должность председателя Срибнянского районного суда Черниговской области избрана Валентина Ходич, сроком на три года, начиная с 10 июля 2023 года.
Ранее мы писали, что избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.
Также избран председатель Снятинского районного суда Ивано-Франковской области.
Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.
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