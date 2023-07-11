Служба судебной охраны взяла под защиту Ольшанский районный суд Кировоградской области

Общественный порядок и безопасность в суде будут обеспечены сотрудниками Службы судебной охраны.

11 июля территориальное управление Службы судебной охраны в Кировоградской области приняло под охрану помещения Ольшанского районного суда Кировоградской области. Отныне общественный порядок и безопасность в суде будут обеспечены сотрудниками Службы судебной охраны. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Официальная часть принятия суда под охрану прошла с участием главы суда В. Галицкого, руководителя аппарата суда А. Щуцкого, начальника территориального управления Службы судебной охраны в Кировоградской области С. Билоуса.

В соответствии с Положением о Службе судебной охраны, ее основными задачами являются:

- поддержание общественного порядка в суде;

- прекращение проявлений неуважения к суду;

- охрана помещений суда, органов и учреждений системы правосудия;

- выполнение функций государственного обеспечения личной безопасности судей и членов их семей, работников суда;

– обеспечение в суде безопасности участников судебного процесса.

Напомним, что Катеринопольский райсуд Черкасской области перешел под защиту Службы судебной охраны.

Также Ратновский райсуд Волынской области перешел под охрану сотрудников Службы судебной охраны.

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