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Страны G7 примут декларацию о безопасности Украины после наступления мира, — Шольц

13:42, 11 июля 2023
Для нас важно, чтобы были обещания безопасности для Украины, которые могут быть эффективны после наступления мира, сказал федеральный канцлер Германии.
Страны G7 примут декларацию о безопасности Украины после наступления мира, — Шольц
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Страны «Большой семерки» примут в Вильнюсе совместную декларацию по обещаниям в сфере безопасности Украины после наступления мира, сказалв Вильнюсе перед началом саммита НАТО федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

«Для нас важно, чтобы были обещания безопасности для Украины, которые могут быть эффективными после наступления мира. И для этого мы также сейчас заключим необходимые договоренности, в плане того, что требуется в мирной ситуации», - сказал он.

По его словам, «государства G7 составят здесь совместную декларацию, в которой это будет выражено, и которую затем поддержат отдельные страны в очень конкретных терминах. Точно так же, как мы уже активно делаем это, оказывая поддержку Украине»,.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский сделал публичное заявление, в котором раскритиковал НАТО за слабые предложения по принятию Украины.

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