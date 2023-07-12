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  1. В Украине

ВАКС взыскал почти 2 млн грн с экс-депутата из Кривого Рога

08:36, 12 июля 2023
Депутат приобрел автомобиль премиум класса Mercedes Benz S450 за 3,6 млн грн, но официальные доходы его семьи не позволяли совершить такую ценную покупку.
ВАКС взыскал почти 2 млн грн с экс-депутата из Кривого Рога
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Бывшему депутату Криворожского райсовета по материалам НАПК придется уплатить в доход государства почти 2 млн грн. Такое решение принял Высший антикоррупционный суд, передает Национальное агентство по предотвращению коррупции.

«В 2021 году в то время депутат приобрел автомобиль премиум класса Mercedes Benz S450 за 3,6 млн грн. Однако во время проведения мониторинга образа жизни экс-служащего НАПК установило, что официальные доходы его семьи не позволяли совершить такую ценную покупку.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры в суде доказали, что почти половину стоимости авто семья экс-служащего уплатила за счет официальных доходов, в том числе кредита. Происхождение же большей части суммы для расчета за авто он объяснял ссудой от своего давнего знакомого. Однако суд, исследовав доходы и расходы семьи экс-депутата и знакомого, якобы давшего ссуду, пришел к выводу, что на покупку авто ему не хватало 1,9 млн грн. Именно эту сумму ему придется уплатить в доход государства в рамках применения механизма гражданской конфискации», - говорится в сообщении.

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