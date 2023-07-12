ВАКС взыскал почти 2 млн грн с экс-депутата из Кривого Рога

Депутат приобрел автомобиль премиум класса Mercedes Benz S450 за 3,6 млн грн, но официальные доходы его семьи не позволяли совершить такую ценную покупку.

Бывшему депутату Криворожского райсовета по материалам НАПК придется уплатить в доход государства почти 2 млн грн. Такое решение принял Высший антикоррупционный суд, передает Национальное агентство по предотвращению коррупции.

«В 2021 году в то время депутат приобрел автомобиль премиум класса Mercedes Benz S450 за 3,6 млн грн. Однако во время проведения мониторинга образа жизни экс-служащего НАПК установило, что официальные доходы его семьи не позволяли совершить такую ценную покупку.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры в суде доказали, что почти половину стоимости авто семья экс-служащего уплатила за счет официальных доходов, в том числе кредита. Происхождение же большей части суммы для расчета за авто он объяснял ссудой от своего давнего знакомого. Однако суд, исследовав доходы и расходы семьи экс-депутата и знакомого, якобы давшего ссуду, пришел к выводу, что на покупку авто ему не хватало 1,9 млн грн. Именно эту сумму ему придется уплатить в доход государства в рамках применения механизма гражданской конфискации», - говорится в сообщении.

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