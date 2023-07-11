Скорейшее вступление Украины в НАТО – в интересах Польши, но нужно дождаться конца войны — Дуда

По словам президента Польши, решения о вступлении Украины в НАТО на саммите не будет.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна заинтересована в том, чтобы Украина как можно быстрее стала частью НАТО. Об этом он сказал в интервью Bild.

При этом он отметил, что Украина сможет присоединиться к Альянсу только после окончания войны с россией.

По его словам, скорейшее вступление Украины в НАТО - в интересах Польши. Дуда добавил, что у нашего государства сильная армия с большим опытом.

При этом президент Польши отметил, что решения о вступлении Украины в НАТО на саммите не будет. Он считает, что формально Альянс не будет приглашать Украину, так как нужно дождаться конца войны.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что на саммите НАТО могут дать Украине список реформ для получения приглашения в НАТО.

Добавим, Президент Владимир Зеленский 11 июля сделал публичное заявление, в котором раскритиковал НАТО за слабые предложения по принятию Украины.

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