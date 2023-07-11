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Якнайшвидший вступ України до НАТО – в інтересах Польщі, але треба дочекатися кінця війни — Дуда

14:40, 11 липня 2023
За словами президента Польщі, рішення про вступ України до НАТО на саміті не буде.
Якнайшвидший вступ України до НАТО – в інтересах Польщі, але треба дочекатися кінця війни — Дуда
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Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна зацікавлена в тому, щоб Україна якнайшвидше стала частиною НАТО. Про це він сказав у інтерв'ю Bild.

При цьому він зазначив, що Україна зможе приєднатися до Альянсу лише після закінчення війни з росією.

За його словами, якнайшвидший вступ України до НАТО – в інтересах Польщі. Дуда додав, що наша держава має сильну армію з великим досвідом.

Президент Польщі вважає, що рішення про вступ України до НАТО на саміті не буде. Він додав, що формально Альянс не запрошуватиме Україну, оскільки потрібно дочекатися кінця війни.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що на саміті НАТО можуть дати Україні список реформ для отримання запрошення до НАТО.

Додамо, Президент Володимир Зеленський 11 липня зробив публічну заяву, в якій розкритикував НАТО за слабкі пропозиції стосовно прийняття України.

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