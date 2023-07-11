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  1. В Україні

Інвестиції підуть в Україну лише у складі НАТО — Міноборони Німеччини

14:19, 11 липня 2023
Борис Пісторіус переконаний, що шлях України до НАТО може бути швидшим, ніж для інших країн.
Інвестиції підуть в Україну лише у складі НАТО — Міноборони Німеччини
Фото: Іmagо
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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна може розраховувати на приплив інвестицій лише після завершення війни та вступу до НАТО. Про це він сказав у дискусії на експертному форумі на полях саміту НАТО.

Пісторіус переконаний, що шлях України до НАТО може бути швидшим, ніж для інших, «але все одно це буде певний шлях. Але майбутнє України в НАТО, і у цьому немає сумніву».

За його словами, бізнес не вкладатиме кошти в Україну до її вступу в Альянс.

«Компанії, бізнеси з усього світу інвестуватимуть лише після війни. Не буде інвестицій під час будь-якого перемир’я – це буде лише тоді, коли бізнес буде впевнений у подальшому мирі. Умови інвестицій – це визначеність із кордонами, Україна має бути сильною у військовому сенсі і не лише, а також Україна має бути частиною Альянсу. І це станеться», – підкреслив він.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що на саміті НАТО можуть дати Україні список реформ для отримання запрошення до НАТО.

Додамо, Президент Володимир Зеленський 11 липня зробив публічну заяву, в якій розкритикував НАТО за слабкі пропозиції стосовно прийняття України.

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