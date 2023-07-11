Инвестиции пойдут в Украину только в составе НАТО — Минобороны Германии

Борис Писториус убежден, что путь Украины в НАТО может быть быстрее, чем для других стран.

Фото: Іmagо

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина может рассчитывать на приток инвестиций только после завершения войны и вступления в НАТО. Об этом он сказал в дискуссии на экспертном форуме на полях саммита НАТО.

Писториус убежден, что путь Украины в НАТО может быть быстрее, чем для других, «но все равно это будет определенный путь. Но будущее Украины у НАТО, и в этом нет сомнений».

По его словам, бизнес не будет вкладывать средства в Украину до вступления в Альянс.

«Компании, бизнесы со всего мира будут инвестировать только после войны. Не будет инвестиций во время перемирия – это будет только тогда, когда бизнес будет уверен в дальнейшем мире. Условия инвестиций – это определенность с границами, Украина должна быть сильной в военном смысле и не только, а также Украина должна быть частью Альянса. И это произойдет», – подчеркнул он.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что на саммите НАТО могут дать Украине список реформ для получения приглашения в НАТО.

Добавим, Президент Владимир Зеленский 11 июля сделал публичное заявление, в котором раскритиковал НАТО за слабые предложения по принятию Украины.

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