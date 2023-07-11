Задержали российского информатора, который хотел сорвать контрнаступление ВСУ под Бахмутом

48-летний мужчина по собственной инициативе предложил захватчикам свою помощь в войне против Украины.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала еще одного вражеского приспешника во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленник собирал для российских окупантов информацию о местах временной дислокации и перемещении подразделений Сил обороны в Краматорске.

«В первую очередь, он пытался отследить маршруты движения украинской бронетехники, которая вовлечена в контрнаступательные операции ВСУ на восточном фронте, в том числе под Бахмутом.

Полученные сведения фигурант дистанционно передавал участнику подконтрольного агрессору «мдб днр». Для коммуникации использовал один из мессенджеров.

Сотрудники СБУ задержали российского информатора во время выполнения им враждебной задачи на территории города.

По данным следствия, злоумышленником оказался 48-летний местный житель, который по собственной инициативе предложил захватчикам свою помощь в войне против Украины.

По предварительной информации, «на контакт» с агрессором он вышел через один из прокремлевских Телеграм-каналов.

Для сбора разведданных фигурант привлек еще двух жителей города, которые скрыто наблюдали за локациями украинских защитников как рядовые граждане», - говорится в сообщении.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оказание вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех участников преступления. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюремного заключения.

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