Затримали російського інформатора, який хотів зірвати контрнаступ ЗСУ під Бахмутом

48-річний чоловік з власної ініціативи запропонував загарбникам свою допомогу у війні проти України.

Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала ще одного ворожого поплічника під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисник збирав для російських окупантів інформацію про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у Краматорську.

"Насамперед він намагався відслідкувати маршрути руху української бронетехніки, яка залучена до контрнаступальних операцій ЗСУ на східному фронті, у тому числі під Бахмутом.

Отримані відомості фігурант дистанційно передавав учаснику підконтрольного агресору «мдб днр». Для комунікації використовував один з месенджерів.

Співробітники СБУ затримали російського інформатора під час виконання ним ворожого завдання на території міста.

За даними слідства, зловмисником виявився 48-річний місцевий житель, який з власної ініціативи запропонував загарбникам свою допомогу у війні проти України.

За попередньою інформацією, «на контакт» з агресором він вийшов через один з прокремлівських Телеграм-каналів.

Для збору розвідданих фігурант залучив ще двох мешканців міста, які приховано спостерігали за локаціями українських захисників як пересічні громадяни», - сказано у повідомленні.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань).

Наразі він під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочину. Зловмисникам загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.

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