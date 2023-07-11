Перші прокурори-стажисти почнуть підготовку у серпні

Перший конкурс на посади прокурорів-стажистів заплановано вже на 24 липня.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) 10 липня повідомила, що в серпні учасники конкурсу на 90 посад прокурорів–стажистів розпочнуть підготовку.

Також КДКП повідомила, що найближчим часом Комісія оприлюднить інформацію про результати кваліфікаційного іспиту, визначить місце кандидатів у рейтингу, а також оголосить конкурс на конкретні посади прокурорів–стажистів з подальшим формуванням резерву для заміщення вакантних посад прокурорів окружних прокуратур.

Кандидатам буде надано час для подачі заяв для участі у конкурсі на конкретну посаду.

Проведення самого конкурсу із особистою участю кандидатів заплановано на 24 липня 2023 року.

Після цього керівникам відповідних прокуратур будуть надіслані особові справи кандидатів на посади прокурорів та подання про їх призначення прокурорами-стажистами окружної прокуратури.

Після призначення на посади, прокурори-стажисти окружних прокуратур повинні пройти спеціальну підготовку строком до 8 місяців.

Нагадаємо, що добір на 90 вакантних посад прокурорів окружних прокуратур було оголошено ще 8 червня 2022 року.

4 квітня 2023 року був оголошений ще один добір на 200 посад прокурорів окружних прокуратур.

Також, зазначимо, що посади прокурорів – стажистів повернулись у прокуратуру у березні 2023 року, після того як 13 березня Президент підписав закон № 5158 (він же 2203-IX).

Згідно з законом, прокурору-стажисту окружної прокуратури може бути доручено здійснення процесуального керівництва лише у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки та нетяжкі злочини.

Процесуальні рішення прокурора-стажиста під час здійснення процесуального керівництва підлягають погодженню із старшім прокурором групи прокурорів, а у визначених законом випадках - з керівником органу прокуратури.

Також, прокурору стажисту заборонено:

здійснювати процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях щодо тяжких та особливо тяжких злочинів

бути старшим прокурором групи прокурорів;

бути залученим до роботи в Офісі Генерального прокурора, обласних та прирівняних до них прокуратурах

За результатами роботи прокурор-стажист може бути призначений на посаду прокурора окружної прокуратури.

Автор В’ячеслав Хрипун

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