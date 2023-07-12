Відібрали в підприємця $40 000 та ₴80 000: затримали зловмисників

В Сумах затримано жінку та трьох її спільників за розбій та вимагання.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури 4 особам повідомлено про підозру у вчиненні за попередньою змовою розбійного нападу на місцевого підприємця (ч. 4 ст. 187 КК України). Трьом з них інкриміновано ще й вимагання (ч. 4 ст. 189 КК України), передає Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, на початку 2023 року сумчанка звернулась до двох представників кримінального середовища з проханням допомогти повернути їй 15 тис доларів США, які, як вона вважає, їй винен один місцевий підприємець.

«Попри те, що чоловік запевняв підозрюваних про відсутність будь-яких боргових зобов’язань, вони силоміць заштовхали його в автівку та відвезли додому, де він передав їм 80 тис грн.

Така сума не влаштувала жінку, залучивши ще одного представника криміналітету, вона разом із трьома підозрюваному приїхала до будинку підприємця. Жінка залишилась спостерігати за навколишньою обстановкою, а чоловіки зайшли в будинок. Нападники били підприємця та вимагали передати кошти. У будинку потерпілого їм вдалось знайти 40 тис доларів США, якими вони заволоділи», - сказано у повідомленні.

Безпосередньо після вчинення злочину всіх чотирьох осіб затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

На даний час жінці та двом її спільникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права на заставу, третій спільник, який не брав участі у вимаганні, перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

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